Compromís tiene que dar marcha atrás en su exclusión de la “derecha” de la defensa de la igualdad para que se apruebe la moción del 8M

Compromís per Elx ha tenido que dar este lunes dar marcha atrás en su exclusión de la “derecha” de la defensa de la igualdad para que se haya podido dar aprobar la moción relativa al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Por su parte, el grupo municipal de Vox se ha desmarcado un año más de esa la moción.

La aprobación de esa moción ha llegado en medio de la polémica y después que la formación política proponente, Compromís per Elx, haya tenido que autoenmendarse en el propio pleno porque de no hacerlo la moción no habría contado el apoyo con la mayoría de la oposición.

La exclusión expresa a la “derecha” política de la defensa del feminismo y de los derechos igualdad, ha sido criticada por PP, Ciudadanos y el concejal no adscrito Eduardo García-Ontiveros, y su apoyo a la moción sólo ha sido posible tras dar marcha atrás Compromís y retirar del apartado expositivo de la moción todas las referencias expresas que excluían a la “derecha” política de la defensa de las peticiones incorporadas en la moción, a la que además se han añadido otras que no estaban planteadas.

[[H3:Oficina ‘Elche te acompaña’]]

Por unanimidad, el pleno del Ayuntamiento de Elche ha dado luz verde a una moción del grupo municipal de Ciudadanos por medio de la que se ha comprometido la creación de la Oficina Elche te acompaña para “humanizar y apoyar al ciudadano en las gestiones de su día a día frente a las nuevas tecnologías”, según ha explicado Eva Crisol, portavoz de la formación naranja.

A propuesta de Ciudadanos se ha dado luz verde a la creación del distintivo ‘Establecimiento sostenible’ y también se ha aprobado una moción del concejal no adscrito Eduardo García-Ontiveros para la creación de un registro público de proyectos culturales que regule las condiciones de uso de la sala de exposiciones del centro hernandiano.

También se ha aprobado por unanimidad la moción presentada por el PSOE instando al Gobierno central a elaborar una Ley de Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual para la elaboración de la prostitución y las dos mociones presentadas por Vox, que en una de ellas ha reclamado el impulso de un plan de limpieza de los solares de competencia municipal y de propiedad privado, mientras que en la segunda se ha acordado implantar la gratuidad de las llamadas realizadas al número de información municipal 010.