Compromís per Elx pide en una moción que se exija a la Diputación de Alicante finalizar la conexión ciclista de las pedanías con la ciudad

El grupo municipal de Compromís per Elx lleva al pleno del Ayuntamiento de Elche, que tendrá lugar este próximo lunes, una moción en la que exige que la Diputación de Alicante concluya la conexión ciclista de las pedanías con el casco urbano, lo que implica terminar los tramos que están empezados y mejorar la seguridad de los mismos.

“La implantación de los carriles bici en las vías que unen la ciudad con las pedanías se está haciendo sin tener en cuenta que el criterio para diseñarlos tiene que ser el de su utilidad y lo prioritario, por tanto, es que conecten con el casco urbano; ya que queremos que la gente los use en sus desplazamientos cotidianos”, ha afirmado Esther Díez, portavoz del grupo municipal de Compromís per Elx, que ha añadido que “hasta ahora, la Diputación se ha basado en el criterio de los tramos fáciles por las condiciones urbanísticas y no se ha centrado en los que son más necesarios.”

Además, para Díez, “los carriles ciclo peatonales que se están realizando tienen una segregación insuficiente que los hace inseguros, algunos solo cuentan con pivotes fácilmente traspasables y en otros la única forma de separación es la franja pintada”. Por ello, a su juicio, “es necesario que desde la Diputación de Alicante se finalicen de manera urgente los tramos que faltan para conectar las pedanías con la ciudad, que se planifiquen adecuadamente el resto de los itinerarios y que se mejore la segregación y seguridad de los tramos ya realizados en todo el municipio”.

“En Elche se está realizando una importante apuesta por transformar la ciudad en favor de las bicicletas en el escenario actual de crisis climática; prueba de ello son los más de once kilómetros de carril bici que ya hemos construido en el núcleo urbano desde 2018, a lo que hay que otros carriles bici competencia de la Generalitat Valenciana, como el de la carretera de Santa Pola, que cuenta con una buena segregación física, continua y visible”, ha concluido Esther Diez.