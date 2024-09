Compromís per Elx insta al Ayuntamiento a concurrir a ayudas de la Generalitat para rehabilitar el antiguo convento de Las Clarisas

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Elche ha instado al equipo de gobierno a concurrir a la convocatoria de subvenciones para la protección, conservación y recuperación del patrimonio cultural de la Generalitat Valenciana para acceder a recursos económicos para el inicio de las obras de rehabilitación del antiguo convento de Las Clarisas.

La formación política ha explicado que en el marco de esa convocatoria se puede conseguir ayudas que puede llegar hasta los 200.000 euros.

Esther Díez, portavoz municipal de Compromís, ha reclamado también al gobierno local que explique en qué punto se encuentra la tramitación de declaración del antiguo convento de Las Clarisas como Bien de Interés Cultural.

Díez ha lamentado que el alcalde ilicitano, Pablo Ruz (PP), “ha formulado muchas promesas respecto a Clarisas”, pero, ha añadido, no se ha producido aún “ni un sólo avance” en torno a esa iniciativa: “Pablo Ruz ha formulado muchas promesas respecto a Clarisas, pero lo cierto es que no hay ni un sólo avance con una de nuestras principales joyas arquitectónicas y, de hecho, la última información es que el alcalde aseguraba en mayo que el edificio se encontraba en buen estado, pero a la pregunta registrada entonces por Compromís para que informaran de si había algún informe técnico que validara estas declaraciones sólo pudieron afirmar que dicho escrito no existía”, ha señalado Esther Díez que ha recordado que “este gobierno de PP y Vox dio de baja una partida municipal destinada al inicio de la rehabilitación y que el Gobierno autonómico tampoco presupuesto ninguna partida en 2023 con este fin”.