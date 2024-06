Compromís denuncia un recorte del 37% de la Diputación de Alicante en el Plan +Cerca en Elche, Crevillent y Santa Pola

La formación política Compromís ha denunciado hoy que el PP de la Diputación de Alicante ha aprobado, dice la coalición, “el mayor recorte porcentual de toda la provincia en la comarca del Baix Vinalopó”, reduciendo un 37% el presupuesto del plan +Cerca. Ese recorte afecta directamente a Elche, Santa Pola y Crevillent , que, según Compromís, van a ver disminuidas sus asignaciones en más de 500.000 euros.

Según las cifras aportadas por Compromís, Elche pasará de recibir 335.000 euros frente a los 540.000 que había previstos. Además, Crevillent va a perder casi 155.000 euros de inversión y Santa Pola 145.000.

Desde Compromís se ha calificado este jueves este recorte como "una muy mala noticia" para los municipios de la comarca del Baix Vinalopó: “El PP ha pasado años anunciando inversiones millonarias y la realidad es que hoy venimos a denunciar un recorte que al final perjudica las necesidades de nuestros vecinos y vecinas y que, al mismo tiempo, se suma a los proyectos incumplidos por parte de la Diputación de Alicante”, ha afirmado Esther Díez, portavoz del grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Elche, que ha añadido que “somos ciudadanos y ciudadanas que ya estamos perjudicados porque nuestra administración provincial no se ha acogido al Fondo de Cooperación como en otros municipios, y ahora, además, sufrimos esta disminución de recursos que han quedado también más limitados a la hora de decidir en qué pueden invertirse”.

Por otro lado, Ana Aldón, de Compromís Santa Pola, ha recalcado que la alcaldesa de la localidad Loreto Serrano, del PP, “se llenó la boca diciendo que gracias a su alcaldía y a ser portavoz en la Diputación, nuestro municipio recibiría más dinero y oportunidades de proyectos que nunca. Ahora vemos que es completamente falso; a la primera oportunidad que ha tenido ha pasado la tijera y nos deja con menos recursos”.

Por su parte, desde Compromís per Crevillent, Marcelino Giménez, ha exigido que la alcaldesa del municipio, Lourdes Aznar, que también es del PP, “que no guarde silencio” y, ha aseverado, que “a causa de la disminución de presupuesto, Crevillent no podrá ver proyectos importantes como la adecuación de la escuela taller o la accesibilidad de la biblioteca”.