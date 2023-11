La ciclista Ariadna Ródenas se fractura el peroné en Costa Rica

El sueño de Ariadna Ródenas en Costa Rica apenas ha durado un día. La ciclista ilicitana sufrió este pasado domingo una caída, durante un entrenamiento, con la mala fortuna de una fractura en el peroné de su pierna derecha que le ha dejado fuera de la Ruta de los Conquistadores y de, al menos, la competición durante los próximos dos o tres meses.

La corredora de Elche ha calificado como "una caída tonta" este accidente, en el primer día en el que salía por la zona para reconocer el terreno. "Cuando me caí, pisé mal y sentí que me hacía mucho bastante al doblarme el pie. Me senté, intenté tranquilizarme e intenté salir por mi propio pie de la montaña, pero tuve que llamar para que vinieran a recogerme porque fue imposible hacerlo por mis propios medios", ha explicado Ródenas.

Pie lesionado de Ariadna Ródenas | Ariadna Ródenas

Pese a que la ilicitana confiaba en que "sólo fuera un esguince", el dolor era "insoportable" y "el bulto en el tobillo no pintaba nada bien". "Me puse hielo, fui a la farmacia a por inflamatorios y para el dolor, y me marché al hotel a descansar, pensando que al día siguiente amanecería mejor, pero al día siguiente aún me levanté mucho peor", ha recordado con un mensaje en el que muestra el mal estado de su tobillo y pie derecho.

Ahora continuará unos días más en Costa Rica antes de regresar a España y encarar su recuperación en esta recta final del año, después de haber acabado 2023 de forma forzosa con su victoria incontestable en la Titan Desert Arabia Saudí, por segunda edición consecutiva.