Carreira busca la presión del Elche y destaca la pasión y el carácter de Beccacece

Sergio Carreira ha sido el décimo y último fichaje presentado por el Elche CF después del cierre del mercado el pasado 1 de septiembre. El lateral gallego, cedido con opción de compra procedente del Celta de Vigo, ha asegurado que llega a club franjiverde porque "necesitaba el incentivo de la presión de jugar en un equipo con mayores inspiraciones" después de haber jugado las dos últimas temporadas en Villarreal B y Mirandés.

Carreira ya debutó como titular el pasado domingo en el José Zorrilla, frente al Real Valladolid, y ha asegurado que su primera misión pasa por adaptarse a la forma de jugar del técnico Sebastián Beccacece, para el que ha tenido buenas palabras: "El entrenador me transmite mucha pasión. Es un técnico muy entregado y que siente mucho lo que hace. El sistema de juego que usa no es común y le ha llevado mucho trabajo. Me gusta porque transmite la tranquilidad de que quiere que hagamos eso sí o sí".

Ahora su siguiente objetivo pasa por jugar el domingo ante el CD Leganés, ya que Josan Ferrándezseguirá de baja por culpa de una lesión en el aductor.