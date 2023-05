Blanca Paloma: las anécdotas de la infancia, su familia y el flamenco

Blanca Paloma Ramos Baeza (Elche, 9 de junio de 1989) verá cumplido esta noche el sueño de actuar en el Eurovision Fest. Porque para ella no es sólo cuestión de cantar, sino también de interpretar, dar forma y sentido a lo que ha sido su devoción desde muy pequeña: el arte. El 'EAEA' en honor a su yaya Carmen Ramos tiene reservado el octavo puesto del primer turno; sus fans le esperan en el escenario antes de las 22:30 horas.

En el colegio le llamaban Blanca

Blanca, como le llamaban en el colegio Rodolfo Tomás Samper de El Altet y en el instituto Tirant Lo Blanch de Elche, nació en una familia con raíces artísticas andaluzas, sobre todo al flamenco. Su hermana Sara estuvo a punto de entrar la final de Eurojunior. La suya también es una voz prodigiosa.

Sara Ramos no ha podido viajar a Liverpool y con las tres invitaciones que ha recibido la familia entrarán al Liverpool Arena sus padres y su tía para estar cerca de ella.

Una veintena de amigos y familiares le verán actuar desde fuera del Liverpool Arena

Fuera se quedarán una veintena de amigos y familiares que entre viernes y sábado han cogido un vuelo desde El Altet, la pedanía ilicitana de donde es Blanca Paloma, para arroparle. Casi todos van sin entrada y apurarán para intentar conseguir una localidad. “La reventa ha alcanzado los cuatro mil euros, aunque ya quedan muy pocas. Intentaremos conseguir una, pero no podemos llegar a ese precio”, afirma Andrés Coves, de la Unió de Festers de Elche, que han desplazado a una quincena de compañeros para arropar a su Blanca Paloma, tan vinculada a las fiestas ilicitanas.

Su padre era bombero y es un amante del flamenco

Fran Ramos, el padre de Blanca Paloma, es bombero jubilado. La madre, Mari Carmen Baeza, regentó una papelería en El Altet, negocio que compaginaba con sus labores de ama de casa en un hogar con tres hijos y un padre destinado al Parque Comarcal de Elda. “En su familia son fabulosos y con ellos los amigos hemos disfrutado muchísimo de su arte en El Sebas”, un conocido restaurante de Los Arenales del Sol, cuya costa linda con la de El Altet, “bailando y cantando con ese arte que se le ve a la hija”, recuerda el empresario Juan Perán, fundador del Grupo Pikolinos.

Blanca Paloma fue pregonera de las fiestas de Elche en 2022

Elche la eligió como pregonera de sus fiestas patronales hace once meses. Entonces no era tan conocida en la ciudad, aunque sí en el mundo de la interpretación en Madrid o Barcelona. Algunos discutieron la decisión del alcalde; los mismos que ahora veneran a su artista cuando se han dado cuenta del brillo de su talento.

Una de sus mejores amigas, Amanda Gómez, recuerda algunas anécdotas: “Su gran pasión ha sido el arte, la pintura y, por supuesto, cantar. Lo curioso es que pese a la voz que siempre ha tenido, nunca le gustaba hacerlo cuando estaba con los amigos”. Y recuerda con simpatía una conversación con su amiga Blanca: “Hace poco me llamó y me dijo: ‘No me equivoqué, ¿verdad?’, después de haberse esforzado tanto con esta canción”.

Gracias a esa historia de superación, esfuerzo y humildad se ha ganado el cariño de todos los españoles.