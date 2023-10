ASAJA reconoce con el Premio Mujer Rural 2023 a la ilicitana Asunción Sansano Mallorca

ASAJA Mujeres Alicante ha galardonado con el Premio Mujer Rural 2023 a la ilicitana Asunción Sansano Mallorca para reconocer su "trayectoria, esfuerzo y compromiso" con el Camp d’Elx con motivo del Día de la Mujer Rural, que se conmemoró el 15 de octubre.

El acto de distinción se desarrollará en el stand de ASAJA en la Fireta del Camp d'Elx este sábado a las 19.00 horas.

Sansano es originaria de la pedanía de L'Algoda, aunque ha pasado gran parte de su vida en Algorós. Tiene 88 años, es madre de dos hijas y ha estado "estrechamente vinculada" al mundo rural desde muy pequeña, primero a través de sus padres. Posteriormente, con su marido ha trabajado más de 40 años en el campo en cultivos como el dátil, algodón, melón, alcachofa, trigo y ñora, entre otros.

Además, ha participado activamente en las iniciativas y labores desarrolladas por ASAJA Mujeres Alicante. "En el campo he sido muy feliz y es un auténtico orgullo que hayan pensado en mí para este premio, supone una gran alegría en este momento de mi vida", ha destacado la galardonada.

Sansano ha reconocido que toda época en el campo ha tenido "sus baches y sus momentos álgidos". "Hemos vivido extensas sequías donde prácticamente no he podido plantar, y también he sido testigo de la llegada del agua a través del trasvase Tajo-Segura, momento en el que nuestro campo empezó a cobrar más fuerza y a gozar de una estabilidad", ha señalado.

La premiada ha reivindicado el agua para "impulsar el relevo generacional". "De su disponibilidad depende la seguridad, rentabilidad y certidumbre del sector agrario profesional", ha resaltado.

Por su parte, la presidenta de ASAJA Mujeres Alicante, Tere Antón, ha calificado a Sansano como "una mujer muy activa, dispuesta y fiel a la asociación, prestando apoyo en cada una de las actividades". "Su vitalidad e incondicionalidad nos llevan a concederle este galardón", ha enfatizado.

El Ayuntamiento de Elche participará también en el acto de distinción, en el que se le entregará a la homenajeada una placa conmemorativa por el Premio Mujer Rural 2023.