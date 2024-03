Arnau Puigmal insiste en que en el Elche es más duro entrenarse que competir

Arnau Puigmal, uno de los seis refuerzos del Elche CF durante el mercado de invierno, se ha consolidado con un fijo en el once inicial de Sebastián Beccacece, destacando con su papel en la banda derecha del ataque. Su posición natural es la de interior, pero el catalán, cedido por el Almería en el mes de enero, ha reconocido también estar "cómodo" en esa demarcación.

Tras la derrota frente al Levante, Arnau ha destacado la importancia de aprender de los errores sin detenerse demasiado en el pasado: "Es mejor no pensar por qué sucedió así; sabemos los errores que cometimos y las facilidades que dimos en los goles. Hay que corregir los fallos, que es lo importante, y a pensar en el próximo domingo en Ferrol". "El apoyo de la afición lo vemos y lo comentamos; es bonito el ambiente que se ha creado, cómo nos recibieron tras una derrota, y eso es lo que transmite el equipo, el grupo y todo el club", ha añadido.

Sobre su adaptación al equipo y su rendimiento tras la lesión que sufrió en enero en el Almería, Arnau se ha mostrado agradecido y optimista: "Agradecer al club y al míster por darme la oportunidad. Cuesta coger el ritmo después de tanto tiempo parado, pero estoy haciendo todo lo que está en mi mano para conseguir el ritmo de competición". El jugador también ha resaltado la intensidad de los entrenamientos bajo la dirección de Sebastián Beccacece, indicando que "los partidos son más fáciles que los entrenamientos".

Puigmal también ha hablado sobre su versatilidad en el campo, afirmando sentirse cómodo tanto en posiciones interiores como en la banda, gracias "al juego del equipo". En cuanto a las posibilidades de subir a Primera División se ha mostrado cauto, pero confiado: "Se puede ascender, pero la única realidad que vale es el partido de Ferrol, no hay otra cosa". Sobre su futuro, Arnau ha expresado su felicidad en Elche, aunque ha reconocido que "no se ha hablado nada y no sé qué pasará en el futuro".