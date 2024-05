Alberto Núñez Feijóo (PP) en Elche: “El agua es un problema de la Unión Europea y hay que llevarlo a su agenda de decisiones”

La economía y los sectores productivos, su realidad actual y reivindicaciones, han sido protagonistas este viernes en un acto de campaña electoral para los comicios europeos del próximo 9 de junio que ha traído a Elche a Alberto Núñez Feijóo, presidente nacional del PP.

El evento ha tenido lugar en el Parque Municipal y el mismo ha contado con la participación de representantes de los sectores productivos valencianos, entre ellos los del calzado y la agricultura, pero también el juguete, el turismo, el textil y la cerámica o el ámbito de los consumidores. Todos han coincidido en apuntar que los agentes de cada uno de esos segmentos de la economía tienen retos importantes por delante y que muchos de ellos se deben de defender en Bruselas.

Alberto Núñez Feijóo en Elche. | PP Elche

Alberto Núñez Feijóo ha destacado el papel de los sectores productivos, entre ellos el del calzado, y se ha referido también a la problemática de la escasez del agua, de la que ha defendido que “no es problema” de la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia, Andalucía o Cataluña, sino que “el agua es un problema de la Unión Europea y los españoles tenemos que llevar a la agenda de las decisiones de la Unión Europea los problemas de agua que está teniendo el sur de Europa”.

“Hemos hecho un programa para no repetir viejos mantras, basado en las respuestas y en los desafíos”, ha aseverado Feijóo que ha considerado que los cuatro retos que se afrontan en las elecciones europeas del 9 de junio son “el democrático, el social, el geoestratégico y el económico”.

El líder nacional del PP ha afirmado que votar el 9 de junio a la formación política que preside es “el voto en favor de la ambición” y encaminada a favorecer que Europa avance hacia su crecimiento en “competitividad”. “Estamos empezando a quedar un poco atrás en el mundo competitivo y global en el que vivimos”, ha dicho Feijóo que ha concluido que “la transición energética no puede suponer decrecimiento económico, no puede suponer el castigo a los trabajadores, no puede suponer el rechazo a los proyectos de desarrollo ni la asfixia a nuestros agricultores, nuestros ganadores y nuestros ganaderos, debe de suponer una oportunidad para reducir los costes energéticos”.

Pacto Nacional del Agua

El acto de la campaña electoral enmarcado en los comicios del 9 de junio, ha contado con la intervención también de Carlos Mazón, presidente del PP de la Comunitat Valenciana, que ha requerido a Feijóo que traiga “a España, por fin, el Pacto Nacional del Agua, que traiga la seriedad, el equilibrio, la sostenibilidad y la solidaridad”.

Por otro lado, Pablo Ruz, presidente del PP en el municipio ilicitano, que ha actuado de anfitrión del acto, se ha mostrado convencido de la victoria de los populares en las elecciones del 9 de junio y, aprovechando la presencia de Núñez Feijóo, no ha desaprovechado la ocasión para solicitarle que, cuando “sea presidente del Gobierno de España”, autorice “la cesión temporal de la Dama de Elche”.

En su visita a Elche, Alberto Núñez Feijóo ha estado también en el parque empresarial de la pedanía de Torrellano donde ha visitado la empresa de calzado Wonders.