El 125 aniversario del hallazgo de la Dama de Elche se convierte en el motivo del cupón de la ONCE de este miércoles

Esta mañana ha tenido lugar la presentación del cupón de la ONCE del día 3 de agosto con motivo del 125 aniversario del Hallazgo de la Dama. Estela Medina, directora de la ONCE en Alicante, ha señalado que la Dama es una imagen muy conocida a nivel nacional e internacional y muy representativa de Elche. “Nuestro objetivo es que la ciudadanía se acerque a nuestros vendedores para comprar el cupón. Sin la solidaridad del ciudadano no conseguiríamos nuestros objetivos”, ha indicado Estela Medina.

"ONCE lleva 84 años trabajando por la inclusión de personas con discapacidad y por la accesibilidad a la cultura y por eso agradecemos al Ayuntamiento de Elche su colaboración para llevar el nombre de Elche por toda España", ha destacado Medina.

El alcalde de Elche, Carlos González, ha agradecido el compromiso de la ONCE por su labor social tan esencial en Elche y por difundir la conmemoración de la Dama, que tan importante es para la ciudad.

Los cupones de ONCE se podrán adquirir en la vía pública a través de vendedores de la organización y en kioskos y establecimientos colaboradores.