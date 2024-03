XXII encuentros gastronómicos de Alfonso Mira. Un éxito sin precedentes

Los XXII Encuentros Gastronómicos de Alfonso Mira han concluido con un nuevo éxito, marcando una semana inolvidable para los amantes de la buena comida. Con el telón final coincidiendo con el día del atún y el ronqueo, los comensales fueron testigos de un espectáculo extraordinario y pudieron disfrutar de un manjar sin igual: una pieza de atún rojo, cortesía del Grupo Ricardo Fuentes, que superaba los 200 kilos y se consumió en su totalidad.

Desde el inicio, estos encuentros han sido una auténtica fiesta para los sentidos, con más de 100 recetas y 50 marcas de vino desfilando por las mesas, convirtiendo cada jornada en una experiencia culinaria única. La respuesta del público ha superado todas las expectativas, con el restaurante Alfonso Mira colgando el cartel de completo día tras día, incluso antes de publicar el menú.

Teo Mira, gerente del restaurante, no ocultó su entusiasmo ante el éxito de esta edición: "El balance ha sido muy positivo. La respuesta del público ha sido más que exquisita, con días en los que hemos tenido que colgar el cartel de completo incluso sin el menú aún publicado. Nos hemos visto obligados a ampliar aforos todos los días, lo que demuestra el rotundo éxito en términos de aceptación y reservas. Sin embargo, el único aspecto negativo ha sido dejar a mucha gente fuera sin poder disfrutar de estos Encuentros Gastronómicos."

Diversidad y calidad en este evento gastronómico

La diversidad ha sido una nota destacada este año, con visitantes procedentes de diversas provincias de España, desde León hasta Cádiz, para disfrutar con la cocina de 40 reconocidos cocineros de todo el país. Entre ellos, figuras con 21 Estrellas Michelin y 29 Soles Repsol, ofreciendo una muestra representativa de la gastronomía tanto vanguardista como tradicional de España.

Desde las propuestas más innovadoras hasta los platos más arraigados en la tradición, los Encuentros Gastronómicos Alfonso Mira han sido un auténtico festín para los asistentes. Aquí, se ha explorado la cocina de producto con identidad, se han saboreado platos típicos de diversas regiones españolas y se han disfrutado de creaciones culinarias atrevidas y creativas.

Además de ser una ventana a la riqueza culinaria del país, este evento también ha servido como un homenaje a aquellos que han contribuido al desarrollo y reconocimiento de la cultura culinaria española. En esta ocasión, se ha honrado a Lucio Blázquez de Casa Lucio Madrid por su incansable trabajo y difusión de la gastronomía española.

Continuando con la excelencia gastronómica en Aspe

Los XXII Encuentros Gastronómicos de Alfonso Mira no concluyen aquí, y ya se están preparando la 9ª jornada "Caníbal Vs Alfonso Mira" para el próximo 19 de abril, con un menú que promete ser igualmente memorable. Pero "no se preocupen", aseguran desde la dirección del restaurante, continuarán proponiendo jornadas durante todo el año, con el objetivo de brindar la oportunidad de disfrutar de sus menús a todos los interesados.

Teo Mira concluyó: "Este año, hemos asumido un reto cargado de ilusión, esfuerzo y trabajo. La responsabilidad de superar las expectativas de nuestros clientes y amigos nos ha impulsado a ofrecer una experiencia gastronómica inolvidable. Agradecemos a todos nuestros clientes, colaboradores y patrocinadores por hacer posible este exitoso evento."

Los XXII Encuentros Gastronómicos de Alfonso Mira en cifras