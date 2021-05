"No vamos a renunciar a un mercado con parking subterráneo ni a una indemnización si no se cumple el contrato"

La presidenta de la Asociación de Vendedores del Mercado Central, Mari Cel Trotta y el abogado de Aparcisa, Antonio Martínez Camacho, hablan claro en esta entrevista en Más de Uno Elche.

Los vendedores del mercado central consideran que no tiene que ser el Ayuntamiento sino la justicia la que determine si su contrato con APARCISA queda anulado y si por tanto a partir de hoy pasan a depender administrativamente del ayuntamiento. Su presidenta, Mari Cel Trotta ha criticado que tras el anuncio realizado el pasado viernes por el alcalde anunciando la rescisión definitiva del contrato con Aparcisa, ningún representante municipal ha contactado con ellos para informarles de su situación. Insisten en que quieren que se cumpla el proyecto con aparcamiento subterráneo, que la actual ubicación es provisional y no puede convertirse en definitiva y que caso de que finalmente el proyecto no se lleve a cabo tal como se firmó tienen derecho a ser indemnizados por la empresa y esta a su vez por el ayuntamiento.

Por su parte la empresa considera que el contrato con el ayuntamiento no está resuelto haya que haya una comunicación judicial al respecto. Su abogado, Antonio Martínez Camacho mantiene que, si el Ayto quiere romper el contrato para la construcción del nuevo mercado central, debe comunicarlo por vía judicial y da por hecho que tendrá que hacer frente a una millonaria indemnización.

El letrado de Aparcisa coincide con los placeros en que este asunto está muy lejos de zanjarse porque le queda un amplio recorrido judicial.