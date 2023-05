"La UMH de Elche no tiene ni miedo a la competencia ni envidia, pero implantar Medicina en la UA es un error"

La falta de profesorado cualificado y de plazas hospitalarias para hacer prácticas son los pilares en los que se sustentan los argumentos de la UMH para solicitar la paralización del proceso de creación de una facultad de medicina en la Universidad de Alicante. Así lo explica en esta entrevista el rector de la UMH, Juan Jose Ruiz, quien ya ha registrado esta petición judicial

El rector aclara que este recurso para que no se implante medicina en la UA, no viene dado porque se considere una amenaza para la UMH, No es, ha dicho, "ni miedo a la competencia ni envidia, es por garantizar la calidad y el nivel de esta titulación para sus estudiantes".

Juan José Ruiz afronta un segundo mandato al frente de la Universidad de Elche, que será de seis años, en aplicación de la nueva Ley Universitaria y en el que, según ha declarado, seguirá apostando por la inversión en investigación, sostenibilidad y apoyo a la diversidad y ha destacado ejemplos como el de PLD Space y EMXYS dos empresas punteras a nivel internacional que fueron gestadas en esta universidad.