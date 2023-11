Spotify dice cuáles son las veinte mejores canciones de todos los tiempos

Desde que las play list se han convertido en la mejor compañía para disfrutar de nuestras canciones favoritas, quien mas quien menos descubre pequeñas joyas cargadas de recuerdos o motivación. Hoy hablamos de una de esas listas de temas musicales: la que ha elaborado Spotify incluyendo las que esta plataforma considera las mejores canciones de todos los tiempos. ¿Estarán en ella nuestros temas favoritos? Lo desvelamos esta semana de la mano de José Luis Mas, siempre con un toque de humor e ironía que caracteriza esta sección en la que además, descubriremos algunas curiosidades sobre los temas y sus interpretes.

Esta semana analizamos este ranking de los puestos veinte al once, y la próxima semana continuaremos con el top ten. En esta primera parte aparecen temas icónicos como el 'Beat it' de Michael Jackson, 'Stand by me' de Ben E King o 'Every breath you take' de The Police.

Con esta sección José Luis Más nos ofrece la oportunidad de recordar grades éxitos del pop y el rock, desde The Beatles a Nirvana pasando por los Bee Gees, Elvis Presley y el gran Freddy Mercury al frente de Queen.