Más de un millar de personas ya se han matriculado en la UNED de Elche para el curso 2024/2025

Estudiar en la UNED, Universidad Española de Educación a Distancia, es fácil: sólo hace falta querer hacerlo. No hay nota de corte para acceder a los grados y master y no hay obligación de matricularse de todas las asignaturas del primer curso. Además con sus cursos de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años, conseguirlo es también posible para aquellos que no tienen aprobada la selectividad.

El plazo de matrícula está abierto hasta el 22 de octubre y su oferta académica abarca todos los ámbitos del conocimiento.

Descubrimos todo lo que ofrece la UNED de Elche para este nuevo curso, en esta entrevista con su director Paco Escudero.