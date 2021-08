El paciente que recibe ozonoterapia en La Plana, a punto de dejar la respiración asistida

Continúa y tira y afloja entre la Consellería de Sanidad y los profesionales de la medicina contra la familia del paciente de COVID que, ingresado en la UCI del hospital La Plana, recibe un tratamiento de ozono no autorizado por Sanidad, pero que sí autorizó la jueza de lo contencioso a quien acudió la familia del paciente.

Sanidad ha denunciado a la familia por interferir en los protocolos sanitarios y la vista está convocada para el próximo miércoles.

Mientras tanto el paciente, que recibe ozonoterapia de un equipo externo al hospital, desde el pasado 11 de agosto, ha mejorado considerablemente y está a punto de abandonar la respiración asistida. El abogado de la familia, Borja Gómez denuncia que ahora la Consellería quiera retirar el ozono al enfermo, cuando los médicos le habían dado tan solo un 5% de posibilidades de vivir.

Y es que colectivos médicos y sanitarios insisten en que no hay evidencias científicas de la eficacia de la ozonoterapia que no está contemplada. El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos ha remitido un escrito al Consejo General del Poder Judicial para que no se vuelvan a permitir situaciones como la que ha avalado el juzgado de lo contencioso de Castellón. La decisión, dicen lo médicos, sienta un precedente peligroso de cara a futuros casos.