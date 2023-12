Xodos sufre la falta de lluvias y suministra agua a la población a través de camiones cisterna

Y aunque los expertos se resisten a hablar aún de sequía, varios municipios de la provincia como Ares del Maestrat o Xodos están en una situación crítica.

La falta de lluvias considerables desde hace meses está provocando que, al menos, estos 2 municipios castellonenses estén solicitando la ayuda de camiones cisterna para llevar agua a sus localidades. En verano, por el aumento temporal de la población, es recurrente este servicio. No en esta época del año. Miguel Ferrer, alcalde de Xodos, en Onda Cero.

El consumo normal de agua dice el máximo edil, es de unos 10.000 litros, pero el pozo solo puede suministrar unos 5.000. Asegura que de cara al fin de semana y el Puente de la Constitución, han tenido que aumentar el número de camiones con cubas para abastecer a toda la población, que aumenta en esas dos fechas.

Sin restricciones, de momento

No se han planteado, dicen desde el consistorio, restricciones de agua para la población, de momento. Ningún escenario no se descarta, eso sí, si la situación no mejora pluviométricamente en las próximas semanas.