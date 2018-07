El Villarreal CF substituirà el Campió Llorens per un nou pavelló amb un milió d´euros

Amb la signatura del conveni entre ajuntament de Vila-real i Villarreal Club de Futbol, la ciutat guanya una nova plaça i a més un nou poliesportiu que substituirà l´actual campió Llorens que serà enderrocat en una setmana, amb l´objectiu de que l´obra quede finalitzada a l´inici de la Champions.

A banda d´urbanitzar la plaça també ha anunciat el president del Villarreal Fernando Roig, que es millorarà la façana de l´estadi, es canviaran algunes portes d´accés i escales d´evacuació i es crearan en la part inferior nous espais tant comercials com d´ús per a la ciutadanía, amb banys públics que donaran servei a la plaça.

El nou pavelló, encara per concretar la zona per part de consistori juntament encara que es baralla en el mateix entorn on esta ubicat ara mateix, es construirà amb les mateixes característiques que l´actual, però amb millors dotacions. El pressupost que ha anunciat Roig per construir la nova instal-lació rondarà el milió d´euros, i tindrà un termini màxim d´un any per a construir-se des el moment que l´Ajuntament li concrete l´espai d´ubicació al club. Tot a cost zero per a la ciutat.

El conveni també contempla que, el club podrà explotar a nivell comercial el camp de futbol amb el nom què considere, la qual cosa manifesta l´alcalde José Benlloch ”beneficia a Vila-real, a nivell d´imatge en l´àmbit internacional com a aparador de la ceràmica, a nivell urbanístic amb una infraestructura més moderna i adequada per a la pràctica esportiva”.

Tant Benlloch com Roig han anunciat que aquesta bona relació entre Ajuntament i club es traduirà en una ampliació del conveni en el futur.