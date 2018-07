Vila-real compta amb 52 places vacants per al pròxim curs escolar

Carles Sarthou, Bisbe Pont, Pintor Gimeno Baró i Pasqual Nàcher encapçalen la llista de centres on encara queden places.

Un total de 523 xiquets son els que s´han inscrit en els centres públics i concertats de la ciutat durant el procés d´escolarització que ha comptat amb el nou sistema de matriculació de la conselleria d´Educació, que suma el barem de punts habitual un sorteig per lletra de cognom per tota la Comunitat Valenciana, en este cas la K, que serveix per tal d´establir l´ordre d´inscripció en cas d´empat entre aspirants a les places.

Per a atendre el canvit de conselleria, l´Ajuntament de Vila-real va dividir la població en tres zones, A, B i C delimitades pels centres escolars de la ciutat. Ara mateix la zona A compta amb 23 vacants en Carles Sarthou, en la B 25 entre Bisbe Pont i Gimeno Barón, i la C amb 4 places vacants en Pasqual Nacher.

El pròxim 30 de juny finalitza el procés per al curs 2016/17 però, el 16 de juny es realitzarà una reunió per a atendre les possibles reclamacions d'aquells pares els fills dels quals no hagen pogut entrar en la primera opció sol·licitada. Al-legacions que poden realitzar durant estos dies.

PLA XARXA LLIBRES

Respecte al pla Xarxa Llibres, la regidora Royo ha explicat que de la primera fase encara queden 140 famílies per cobrar els 100 euros, perquè no complixen amb les seues obligacions fiscals i que hauran de resoldre abanç de cobrar la quantia designada per la Generalitat Valenciana en el pla autonòmic.

En quant a la segona fase, segons la regidora d´Educació Rosario Royo , quan finalitze el curs es quant realment s´intensificarà el treball de les comissions que cada centre va a designar per supervisar les condicions dels llibres i poder crear el banc de llibres comú.