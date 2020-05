Vila-real arranca les festes de Sant Pasqual amb una programació virtual

Les festes virtuals en honor a Sant Pasqual a proposta de la Junta de Festes i la comissió de penyes, han arrancat aquest migdia amb la crida a la festa, a través de les xarxes socials i la televisió local i a càrrec dels sanitaris membres de la Junta de Festes, en homenatge al treball que estan realitzant en aquests temps tan difícils. La Junta de festes convida a la ciutadania a decorar els balcons amb banderoles, cobertors o indumentària de penya durant tota aquesta setmana.

La programació va a rememorar aquells actes més significatius i identitaris de les nostres festes. En aquest sentit, les receptes culinàries de les Ames de casa adquireixen un gran protagonisme en aquesta programació, la xaranga Reality Xou amenitzarà des de les xarxes socials el tradicional porrat popular del primer dia de festes, que enguany s'haurà de celebrar des de casa. L'Agrupació de Bombos i Tambors representarà la mascletà del dia del patró, 17 de maig, a través d'una tamborrada als balcons. La nit del 17 de maig, quan estava previst celebrar-se el concert del conegut violinista búlgar Vasko Vassilev amb Vila-real Talent, s'emetrà en xarxes socials i en la televisió local Teve4 un documental making off sobre els assajos i preparatius per a aquesta actuació, que s'ajorna a les festes de Sant Pasqual de 2021. Actuacions de DJs o flamenc, tot a través de les xarxes i la televisió local, i actes que animen a la ciutadania a vestir-se de llaurador, disfressar-se i a compartir les seues fotos en les xarxes socials.

Per als més xicotets hi haurà un concurs de dibuix amb el lema ‘Què són per al teu els festes del teu poble, Vila-real?’ que tindrà com a premi aconseguir ser la portada del programa de les festes de setembre.