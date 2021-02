Vila-real aprova hui l ´aportació municipal al Pla resistir per als sectors més afectats per la pandèmia

L´Ajuntament de Vila-real celebra hui un ple extraordinari per aprovar amb caràcter d´urgència una modificació de crèdit per valor de 222.490 euros amb els quals es finançarà l'aportació municipal al Pla Resistir d'ajudes als autònoms i microempreses dels sectors més afectats per la covid-19 (192.490 euros).

Aquesta modificació contempla també una subvenció de 30.000 euros per als tutors legals de la xiqueta vila-realenca Zoe Prieto Branchadell, de 15 mesos d'edat, afectada per una cardiopatia greu, amb la finalitat de col•laborar en el finançament de les despeses per la intervenció a la qual ha sigut sotmesa en un hospital de Boston per a corregir l'afecció cardíaca amb la qual va nàixer.

L'expedient de modificació de crèdits, que compta amb l'informe favorable de la Intervenció municipal, ha sigut tramitat per la via d'urgència atesa la necessitat de donar resposta a totes dues qüestions com més prompte millor. L´alcalde, José Benlloch ha explicat a més que la quantia econòmica s'ha obtingut de la partida de festes del pressupost prorrogat, donada la impossibilitat de demorar la realització dels mateixos fins a tindre aprovat el nou pressupost.