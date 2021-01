Vila-real amplia les càmeres de control de trànsit i seguretat en edificis municipals

L'Ajuntament de Vila-real ha licitat un nou contracte per al subministrament i instal•lació de càmeres de control de trànsit en vies públiques i seguretat en edificis municipals que permetrà la instal•lació de dispositius intel•ligents, ampliant l'actual xarxa de videovigilància amb què compta el consistori. El nou contracte es troba en procés de licitació, per un import de 59.997 euros, IVA inclòs, i comprén el subministrament i llicència de càmeres de trànsit i videovigilància, la configuració, integració en el sistema actualment instal•lat i garantia de 3 anys.

En l'actualitat, l'Ajuntament de Vila-real compta amb un total de 46 càmeres tant per al control del trànsit com per a la seguretat d'edificis municipals i la previsió és ampliar de manera important aquesta xifra

Alguns dels punts en els quals s'ha previst col•locar els nous dispositius de vigilància són: l'encreuament de l'avinguda Grècia amb el Camí de la Travessa; l'encreuament del carrer Onda amb l'avinguda Alemanya; l'encreuament del carrer José Ramón Batalla amb l'avinguda Alemanya; l'encreuament de l'avinguda Francesc Tàrrega amb l'avinguda Riu Ebre i l'encreuament de l'avinguda Mediterrània amb l'avinguda França, entre altres. També es preveu comptar amb dispositius en els accessos a les principals àrees industrials de la ciutat.