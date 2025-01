UGT denuncia discriminación laboral hacia los empleos fijos discontinuos en Magic World

El sindicato UGT ha denunciado este lunes el trato discriminatorio hacia los empleados fijos discontinuos de Magic World, en Oropesa. Este colectivo, que representa la mayoría de la plantilla, ha sufrido retrasos sistemáticos en el pago de sus salarios, situación que se agravó durante las fiestas navideñas, afectando gravemente a las familias de los trabajadores.

Mientras los empleados fijos ordinarios reciben sus nóminas de manera puntual, los fijos discontinuos enfrentan constantes demoras al finalizar su actividad laboral. La empresa justifica esta desigualdad aludiendo a problemas administrativos derivados de bajas temporales, una explicación que UGT considera "inaceptable". Según el sindicato, esta situación refleja una "clara discriminación, dividiendo a los empleados en categorías de primera y segunda".

UGT subraya las consecuencias humanas de estos retrasos. Muchos trabajadores no pudieron comprar regalos para sus hijos ni reunirse con sus familias durante las fiestas, debido a la falta de recursos. Para el sindicato, esto no solo vulnera derechos laborales básicos, sino que también evidencia una preocupante insensibilidad por parte de la empresa.

"Estos atrasos en los pagos han tenido consecuencias muy graves, han habido padres y madres que no han podido hacer regalos a sus hijos e hijas esta Navidad, así como no han podido desplazarse para visitar a sus familiares debido a la falta de dinero. Esto no solo es una vulneración de derechos laborales básicos, sino también una muestra de insensibilidad por parte de la empresa hacia sus empleadas y empleados en momentos tan significativos como las fiestas Navideñas.", explica el sindicato en un comunicado.

Por ello, UGT exige a Magic World que garantice el pago puntual de los salarios a todos sus empleados, sin distinciones por tipo de contrato.

"Desde UGT exigimos a Magic World que adopte las medidas necesarias para garantizar que todos los trabajos independientemente de su tipo de contrato, reciban sus salarios puntualmente, es inadmisible que se sigan discriminando a los fijos discontinuos, siendo personal esencial para el desarrollo de la actividad.", sentencia el escrito de UGT.