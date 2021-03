La setmana de Sant Pasqual serà lectiva a Vila-real

El Consell Escolar Municipal, presidit per l'alcalde de Vila-real, José Benlloch, va aprovar anit que la setmana de Sant Pasqual siga lectiva per als centres docents de Vila-real, després que el Consell Rector de Festes avalara el mes passat la suspensió de les festes patronals amb motiu de la covid-19. El dia de del patró, el 17 de maig, es manté com a festiu local, tal com van aprovar els grups municipals.

Després d'acordar la setmana lectiva, el Consell Escolar va debatre les diferents possibilitats per a recuperar aquests dies festius. Van ser dues les opcions votades: acumular els tres dies lectius de més en Sant Pasqual a les vacances de Setmana Santa i Pasqua (5 vots) o sumar-los al final de curs. Aquesta última opció, avalada amb 8 vots, serà finalment la proposta que s’eleve a la Conselleria d'Educació, competent en el calendari escolar, per a la seua ratificació. Les classes acabaran enguany el 18 de juny en els centres docents de Vila-real.