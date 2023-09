Serralvo se querellará con los ediles de Compromís por las acusaciones sobre su accidente

Se enturbian las cosas en el ayuntamiento de Vila-real entre PSOE y Compromís tras la dimisión del concejal Javier Serralvo al sufrir un accidente y dar positivo en alcoholemia. Serralvo presentó su dimisión voluntaria para no perjudicar al ayuntamiento.

Compromís denunció ayer que el accidente se produjo al huir Serralvo de un control policial. La portavoz de Compromís, María Fajardo, pidió ayer la comparecencia del alcalde de Vila-real, José Benlloch, para que explique por qué la dimisión de Serralvo ha sido un mes después del accidente, que tuvo lugar el 6 de agosto. Además Fajardo también pidió saber quién ha asumido las competencias de Serralvo durante su hospitalización y por qué ha seguido cobrando su sueldo.

Por su parte, Serralvo emitió ayer un comunicado para anunciar que se querellará con los ediles de Compromís por falsear la realidad "al asegurar que no atendí al control policial". El edil asegura que estas acusaciones son falsas y atentan contra su derecho al honor y el de su familia, por eso emprenderá acciones legales.

La dimisión del concejal de Deportes y Bienestar Animal del Ayuntamiento de Vila-real deja ver de nuevo las tensas relaciones entre estas dos formaciones políticas que fueron en anteriores legislaturas socios de gobierno.

El alcalde de Vila-real ha dicho que las competencias fueron asumidas por otros miembros del equipo de gobierno y que se descontará del sueldo del edil las cantidades que marque la ley.

El comunicado de Javier Serralvo lo reproducimos a continuación:

COMUNICADO DE JAVIER SERRALVO GUARQUE

En el día de ayer, hice pública en un comunicado mi renuncia al acta de concejal, en coherencia con la responsabilidad que siempre he tratado de mostrar en el desempeño de mis responsabilidades públicas. En ese comunicado, que no voy a reiterar, doy cuenta con la máxima transparencia y fidelidad de los hechos y los motivos que han motivado mi renuncia.

Hoy, en un acto inconcebible, jamás vivido ni visto en Vila-real en los 20 años que he dedicado al servicio a mi ciudad, la compañera portavoz de Compromís, Maria Fajardo, y su número 2, con quien he compartido incluso responsabilidades de gobierno, Santi Cortells, han comparecido en un comunicado público inaceptable, inaudito y, lo que es peor, del todo inhumano, para lanzar falsas acusaciones, calumnias e injurias en mi contra. Palabras con las que no sólo me agreden a mí sino también a mi familia y que envilecen el noble ejercicio de la política. Porque no se puede servir a la ciudadanía desde la falsedad, la deslealtad y el ventajismo político a costa de la salud o la vida personal de otros compañeros, por muy adversarios políticos que sean. La portavoz de Compromís y su número dos mienten a sabiendas cuando dicen que provoqué un accidente, cuando no hubo ningún vehículo más implicado. También mienten a sabiendas cuando aseguran que no atendí el alto en un control policial. Acusaciones muy graves y rotundamente falsas que atentan contra mi derecho al honor y el de mi familia.

No puedo más que lamentar a nivel personal las palabras de unos compañeros de corporación, que ni siquiera se han dignado a preocuparse por mi estado de salud y evolución, ni contactar conmigo para saber qué sucedió antes de calumniarme públicamente en un comunicado que sólo tiene por objetivo un rédito político desprovisto de cualquier atisbo de humanidad. Unas palabras que, además de herir en lo personal, resultan de todo intolerables y una agresión a mi honor y al de mi familia. Por este motivo, he remitido ya el archivo de vídeo a mi abogado para que formule una querella por un delito de calumnias y de injurias contra las personas que comparecen en él.