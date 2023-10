Sergio Toledo en Más de Uno: No habrá gasolinera en Rafalafena y en otoño las cámaras del centro dejarán de multar

El concejal de Urbanismo de Castelló, Sergio Toledo, visita el programa Más de Uno Castellón para charlar de la actualidad municipal con Marta Fullera. En primer lugar, ha respondido a las preocupaciones de los vecinos respecto a la instalación de una gasolinera en Rafalafena. Toledo ha afirmado que "no habrá gasolinera". Asegura que el proyecto no se llevará a cabo en esa ubicación y que espera que el resto de partidos políticos se adhieran a la declaración institucional que se presentará en el próximo pleno. El concejal declara que están en negociaciones con la empresa para encontrar un emplazamiento más adecuado, alejado de zonas residenciales. Ya que, según dice: "no tiene sentido peatonalizar una zona para reducir el CO2 e instalar una gasolinera para atraer a más vehículos", afirma.

Además, en otros asuntos tratados en la conversación, Toledo afirmaba también una noticia esperada por muchos: las cámaras de vigilancia en el centro de la ciudad dejarán de emitir multas durante este otoño. Desde que se implantaron se ha recaudado un millón de euros en multas, una cifra que genera controversia entre la ciudadanía.

"Se tiene que limitar la entrada de coches al centro de la ciudad, como dicta Europa, pero no con afán recaudatorio".

Próximos 4 años

El concejal también ha hecho un repaso por sus principales objetivos para los próximos cuatro años. Su visión de una legislatura enfocada en políticas verdes y sostenibles llama la atención con la imagen que normalmente se tiene de un gobierno popular, por eso, explica que los tiempos cambian y su educación ya ha sido enfocada a la conciencia medioambiental. Entre sus propuestas se encuentra la implementación de un sistema de transporte público gratuito, con el fin de fomentar el uso de medios de movilidad más sostenibles. Además de aumentar la cantidad de espacios verdes y parques en la ciudad, promoviendo así un entorno más saludable y agradable para los residentes.