Sanidad denuncia ante Fiscalía la emisión de 4.713 facturas irregulares en el Hospital Provincial de Castellón

Según la consellera de Sanidad, Carmén Montón, hay facturas por trabajos que presuntamente no se han realizado y otras que trasgreden la ley de contratación pública. La empresas PIAF y TELECSO son las implicadas en esta denuncia por facturas irregulares por servicios de mantenimiento y reparaciones. En concreto, según la consellera, PIAF facturó 12 millones de euros con importes que exceden el total contratado y otros 5,5 millones por trabajos no realizados. Y otros 6,5 millones TELECSO, también por actuaciones supuestamente no realizadas.

Montón ha explicado que detectaron las irregularidades al mandar auditar las cuentas y seguirán investigando si antes de 2006 persisten esas prácticas que señala podrían ser delictivas.

Reacciones

Des del PP, la diputada Maria José Catalá ha replicado que la denuncia es una cortina de humo para intentar conseguir más votos en las elecciones del 26-J.

El ahora vicealcalde de Castellón de Compromís, Enric Nomdedeu, es una de las personas que en ese periodo estuvo en el consejo de gobierno del Provincial. Afirma que se aprobaban las cuentas pero no se miraban las facturas al detalle. Señala Nomdedeu al sindic de greuges y a los servicios de intervención, de la Generalitat y de la Diputación, como los encargados de esas tareas de control en la gestión del centro sanitario.