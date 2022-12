Ryanair cancela el vuelo de este viernes Castellón-Bruselas sin avisar a los pasajeros. Los tripulantes no han sido notificados de la cancelación y se han enterado en la tarde del miércoles por la aplicación y página web de la compañía. Ryanair ha ofrecido a los usuarios la devolución del importe o viajar este jueves 29 desde el aeropuerto de Manises (Valencia), pero bonificando 25 euros de gestión si lo tramita un operador de la compañía.

La devolución del importe no contempla otros gastos como el viaje de vuelta o el alojamiento. El vuelo tenía previsto partir a las 16:40 desde Castellon y con llegada a las 18:50 al aeropuerto de Charleroi (Bruselas). La opción 'gratuita' de la compañía es salir este jueves 29 -un día antes- a las 14:15 horas desde el aeropuerto de Manises (Valencia).

Según algunos pasajeros afectados, "la compañía no ha dado explicaciones" de la cancelación, sin embargo, todo hace indicar que la causa principal es la huelga de los trabajadores de la aerolínea a nivel nacional.

"He entrado en la aplicación para asegurarme de la hora de salida y he visto que el vuelo estaba cancelado. He llamado a Ryanair y me han confirmado la cancelación, sin darme ninguna explicación. Me han ofrecido la opción de devolverme el importe del trayecto de ida, pero sin tener en cuenta la vuelta o el coste del alojamiento en Bruselas. También, me han ofrecido viajar este jueves desde Valencia a cambio de 25 euros, pero he decidido gestionarlo de manera gratuita desde la aplicación.", señalaba un afectado a Onda Cero.

"Después de la llamada, Ryanair me ha enviado un mensaje notificándome la cancelación, pero los amigos con los que viajaba no han recibido nada", denuncia otra pasajera a nuestra emisora.

Huelga Ryanair

El sindicato USO (Unión Sindical Obrera) ha convocado varias jornadas de huelga para los trabajadores de Ryanair que durarán hasta el próximo enero de 2023.

"El motivo de esta convocatoria de huelga en el servicio de handling de Ryanair no es otra que poner en marcha la mesa negociadora del I Convenio para este colectivo, paralizada desde 2020, que regule las condiciones laborales del personal de asistencia en tierra en el Grupo Azul Handling, atendiéndose determinadas reivindicaciones en materias como prevención de riesgos laborales, turnicidad, etc.", informan desde el sindicato.

