El Rototom celebra su 27º aniversario con el lema "We must change the world"

El festival Rototom Sunsplash abre sus puertas del 16 al 22 de agosto en Benicàssim y lo celebra de la mano de la música, la cultura y el entusiasmo por cambiar el mundo. Se trata de una celebración que no solo tiene la música por bandera, sino también la presentación de una serie de temas polémicos que invitan a reflexionar y a debatir. En esta edición serán protagonistas 80 artistas entre los que destaca el hijo de Bob Marley, Julian Marley; The Skatalites ; Clinton Fearon; y Blaiz Fayah entre otros.

El lema que impulsa el festival en su Foro Social es "We must change the world" lo que significa que debemos cambiar el mundo. En el Foro se realizarán 5 entrevistas, y hoy miércoles 17 tiene lugar la primera en la que participará la escritora y periodista Rosa María Artal junto al politólogo Juan Carlos Monedero y sacrán a la luz temas como el cambio climático, la pandemia y la guerra. Se trata de una experiencia en la que constantemente hay propuestas para el cambio e intenciones de mejora. También en el Foro Social se presentará cada día un documental, siendo el primero ‘Cárcel y Sociedad: reimaginando la justicia’, que desarrolla el proceso de adaptación a la sociedad tras el paso por prisión.

Distintos ritmos musicales estarán presentes tanto a nivel auditivo como a nivel corporal, un mix de reggae, hip hop, ska, dancehall y afrobeats que serán interpretados y también enseñados en clases de twerk feminista o baile afro. Cabe destacar también que la variedad de países está representada en la gastronomía, pues en el festival convive Senegal, Francia, Italia, Argentina, Venezuela o Etiopía.

Vive una experiencia única viajando a través de las distintas culturas. Puedes consultar aquí la página web del Rototom.