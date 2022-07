La Reggae University coge forma

La influencia del movimiento rastafari en la música y los retos de las mujeres en la industria del reggae son dos de las temáticas que saltarán a la parrilla del 'templo' de aprendizaje sobre la música jamaicana del Rototom Sunsplash, que se celebra en Benicàssim del 16 al 22 de agosto. La Reggae University, uno de los espacios culturales que animan la agenda diurna del festival, abordará también el significado del reggae en África y la experiencia sound system dub en Jamaica y Europa.

Participación de académicos

Este viaje de aprendizaje e interacción en torno al reggae empezará con una sesión conjunta de Reggae Univeristy con House of Rastafari. Contará también con la participación a lo largo de la semana de académicos -como Julian Henriques, profesor de la Goldsmiths University de Londres, o Sonjah Stanley Niaah, doctora y directora de la Unidad de Estudios de Reggae de la University of West Indies (UWI) de Kingston- y profesionales del sector, a los que se sumará la visión de hasta 17 artistas, como Julian Marley, Horace Andy o Luciano -con sesiones monográficas- o Clinton Fearon.

Precisamente este último, excantante de Gladiators, abordará junto a Ras Iqulah, invitado especial de House of Rastafari en esta edición, la influencia del movimiento rastafari en la música. Por su parte, la artista Nkulee Dube, hija del legendario cantante sudafricano Lucky Dube, y Ratigan Era, uno de referentes musicales en Uganda, abordarán el significado del reggae y el dancehall en África.

La sesión ‘Lionesses on the rise’ aportará una nueva visión, por parte de jóvenes artistas como Aza Lineage y Xana Romeo, de los problemas a los que se enfrentan las mujeres en la industria. Una temática que han debatido en ediciones anteriores las voces de Marcia Griffiths o Etana.

Dos sesiones

Dos sesiones girarán en torno a la escena sound system. La del 19 de agosto abordará la experiencia relacionada con Jamaica y el mítico Kingston Dub Club. Emergerá aquí la visión más académica construida por los ya citados Julian Henriques y Sonjah Stanley Niaah, y el escritor y productor de documentales David Katz, para hablar del proyecto Sonic Street Technologies (SST). Financiado por el Consejo Europeo de Investigación y con la participación de varias universidades internacionales (desde Jamaica a Reino Unido, Italia o Brasil), este proyecto tiene como objetivo mapear la distribución y la historia de las tecnologías de los sonidos callejeros de todo el mundo, e investigar las condiciones sociales, económicas y culturales de las que nacen, entre otros aspectos.

Por su parte, la jornada del 20 de agosto pondrá su mirada en la escena europea con la proyección de la película ‘Ina Vanguard Style’ y la sesión posterior con Rico, del estudio de producción francés O.B.F., y Mark Iration, del sound system británico Iration Steppas.

La vertiente literaria de la Reggae University la pondrán las dos presentaciones de libros previstas: ‘Zion Train’, de Ras Julio y conducida por House of Rastafari, y ‘Reggae My Life Is’, de Copeland Forbes, uno de los managers jamaicanos más reconocidos, que ha trabajado durante sus 55 años de carrera, entre otros, con Bob Marley & The Wailers, Gregory Isaacs, Peter Tosh o Dennis Brown. Precisamente esta última sesión (22 de agosto), contará con los músicos del show Sly Dunbar and The Revolutionaries, que hará vibrar el Main Stage con su fecha única en Europa y que rinde homenaje a las leyendas del reggae recientemente fallecidas Robbie Shakespeare, la otra mitad del Sly & Robbie, y a Tabby & Bunny, del trío armónico Mighty Diamonds.

Horario

La Reggae University mantiene el mismo horario que en ediciones anteriores, con siete jornadas que arrancarán a las 16.00 horas con las proyecciones y que seguirán con las charlas a partir de las 17.00 y hasta las 20.00 horas, cuando la programación del Main Stage eche a rodar.

En la parte cinematográfica destaca el estreno mundial, el 19 de agosto, de ‘Rockers Sound Station: The Kingston Dub Club Story’ y la proyección, por primera vez ante el público en España tras su pase en plataformas digitales, de ‘Toots and The Maytals: from the roots’ (17 de agosto); de ‘Shella Record: a reggae mystery’ (el 18) y ‘Studio 17: The Lost Reggae Tapes’ (21 de agosto).