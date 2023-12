PSPV Ports Maestrat pide al PVI que se pronuncie sobre la moción de censura al alcalde de Vinaròs

El PSPV PSOE Ports Maestrat ha exigido hoy que el Partit de Vinaròs Independent (PVI) se pronuncie y explique públicamente si avala la moción de censura presentada contra el alcalde, Guillem Alsina, por las dos concejalas del PVI y los 9 representantes de Vox y Partido Popular en Vinaròs.

La secretaria general comarcal, Ana Belsalduch, ha afirmado que "la ciudadanía tiene derecho a saber si el PVI avala realmente que esta moción siga adelante tras las dimisiones de dos de los fundadores del partido, Javier Balada, ex alcalde; y Carlos Roger, ex concejal, quienes hoy, han dejado claro en un comunicado que la moción no se ha votado ni ratificado por la Asamblea del partido ni tan solo se ha convocado a esta Asamblea como han pedido estos y otros militantes que están en desacuerdo con la misma".

Besalduch considera que si el PVI no está de acuerdo con la presentación de esta moción de censura y es un partido verdaderamente democrático, "ha de exigir las actas a las dos concejalas que fueron elegidas bajo las siglas del mismo".

Desde el PSPV PSOE de la comarca Ports Maestrat se incide en que esta moción de censura "solo beneficia a los intereses personales de dos personas de la corporación municipal: na es Maria Dolores Miralles, que quiere ser alcaldesa como sea, y el otro beneficiado es Juan Amat, el portavoz del PP, quien intenta desalojar del Gobierno municipal al PSOE utilizando las artimañas que haga falta después de que en dos elecciones consecutivas ha sido incapaz de ganar al partido socialista en las urnas".

La secretaria general socialista de Ports Maestrat, Ana Besalduch, ha recordado que el PSOE, tras una decisión tomada por la Asamblea de Vinaròs, decidió ofrecer la alcaldía a María Dolores Miralles "sin condiciones, con el propósito de que la ultraderecha no entrara en el Gobierno de Vinaròs". "Sin embargo la señora Miralles y su compañera Marcela Barbé, ex concejala del PP, en una decisión al parecer personal y sin la aprobación de la Asamblea de militantes del PVI, han preferido ir de la mano de Vox y del PP para mandar en Vinaròs", ha concluido.