La policia local ha denunciat 10 persones per incomplir el toc de queda i 101 per no usar màscara a Vila-real

La Policia Local de Vila-real ha explicat en Onda Cero que els ciutadans de Vila-real estan complint amb la normativa de les mesures de seguretat, encara que hi ha alguns ciutadans que no respecten la norma. En aquest sentit, s'han sancionat a 10 persones per incomplir el toc de queda i a més altres 101 ciutadans han sigut multats per no usar la màscara en la via pública.

El cap de la policia local de Vila-real, José Ramón Nieto ha transmés un missatge de prudència a la població perquè respecten les normes restrictives.