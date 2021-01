El Ple aprova hui per la via d´urgència una línea d´ajudes directes a l´oci nocturn

L´alcalde es va comprometre amb el sector a accelerar una línia d'ajudes directes específica per al sector de l'oci nocturn que comptarà amb 50.000 euros, per “donar almenys un respir a uns locals que estan passant greus dificultats i preservar el nostre teixit productiu del tancament del sector, que tindria també un efecte arrastre importantíssim en altres sectors productius”, explica José Benlloch.

El primer pas per a poder concedir aquestes ajudes directes és habilitar en el pressupost vigent la partida necessària; per a això l'alcalde porta hui al Ple municipal, pel tràmit d'urgència, una proposta de modificació de crèdits que compta amb l'informe favorable tant de la Intervenció com del cap de l'Oficina Pressupostària.

Una vegada habilitada la partida, l'alcalde i el regidor d'Economia, Xus Madrigal, consensuaran amb el sector les bases per a la distribució d'aquestes ajudes entre els negocis de l'oci nocturn de Vila-real. Aquest sector inclou establiments com discoteques, sales de ball, karaoke, bars de copes i pubs.