El ple aprova hui una bonificació del 95% de l'IBI per a comerços i hostaleria

L'Ajuntament de Vila-real aprova hui Ple la bonificació del 95% de l'Impost sobre Béns immobles (IBI) a un total de 187 establiments comercials i d'hostaleria, com a part del paquet d'ajudes anti covid municipals per a alleujar als sectors econòmics més afectats per la pandèmia.

Els diners que deixa d'ingressar el consistori es quedaràn en les butxaques dels autònoms i xicotets empresaris i que “esperem que siga un alleujament i una injecció econòmica útil per als qui pitjor l'estan passant en aquest moment”, tal com ha explicat el regidor d'Economia, Xus Madrigal.

Durant el període de presentació de sol•licituds, l'Ajuntament va rebre un total de 350 peticions de bonificació de l'IBI, de les quals 187 han complit amb tots els tràmits i requisits per a ser aprovades. Les 163 restants estan en procés d'esmena de documentació o errors de tramitació.