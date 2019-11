El ple aprova el contracte de concessió de gestió de la depuradora de Vora Riu

El ple també ha donat llum verda a les assignacions per als grups politics i l´alcalde com a representant en la xarxa valenciana de ciutats per la innovació.

El ple de l'Ajuntament de Vila-real ha aprovat la pròrroga del contracte de concessió de la gestió del servei de funcionament i manteniment de l'estació depuradora Vora Riu. Es tracta d'un tràmit necessari, i que es duu a terme com a pas previ a l'inici de les obres per a la supressió d'aquesta instal•lació i la connexió amb la depuradora d'Almassora que garantirà el correcte tractament de les aigües residuals. De fet, el regidor ha informat en el ple que l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals (EPSAR) té ja sobre la taula les propostes de les empreses que opten a l'adjudicació del projecte i la previsió d’aquest departament autonòmic és que les obres de supressió de la depuradora arranquen el pròxim estiu de 2020.

L'actual concessió de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) Vora Riu data de l'any 2000 i l'any 2014 es va aprovar una pròrroga que finalitza el 8 de juny de 2020. La necessitat de donar llum verda a una nova pròrroga de 5 anys, que acabarà el 8 de juny de 2025, però que decaurà en el moment en què la nova infraestructura que canalitzarà les aigües residuals fins a Almassora entre en funcionament, alguna cosa que, a tenor del procés d'adjudicació, es produirà abans de la data límit de 2025.

D'altra banda, el ple ordinari celebrat hui ha aprovat també una modificació de crèdit, amb càrrec a estalvis de 2019, que inclou destinar una partida de 420.000 euros al projecte de remodelació dels antics jutjats amb l'objectiu de reubicar en aquest espai les oficines de Tresoreria, així com la regidoria d'Economia. L'equip de govern reprén aquest projecte com a part de les accions per a dinamitzar el Mercat Central i el seu entorn; a més dotarà a aquests departaments municipals d'unes oficines dignes, tal com ha assenyalat l'alcalde, qui ha remarcat que l'obra suposa invertir en la millora del patrimoni municipal.

La sessió ha donat llum verda per unanimitat a les assignacions per als grups polítics, així com al nomenament de l'alcalde com a representant en la Xarxa Valenciana de Ciutats per la Innovació.