La plataforma salvem 0-3 cree que las ayudas no estarán resueltas antes del inicio de curso

Algunos centros hace más de un mes que solicitaron a las familias la documentación requerida en la convocatoria con el objetivo de agilizar los trámites. Sin embargo la secretaria de la plataforma, Mª José González, asegura que existe cierto desconcierto entre las familias.

Creen que para evitar estos problemas la convocatoria tenía que haberse realizado antes. Además les preocupa no saber que va a pasar si las ayudas no están resueltas antes del mes de septiembre. Esto puede provocarles no saber que deben cobrar a las familias.

Aseguran que dicha incertidumbre perjudica tanto a los centros como a las familias. Reiteran que en estas fechas tendrían que estar preparando el curso sabiendo el número de alumnos para poder prestar un servicio adecuado. Desde la plataforma recuerdan que la consellería dispone de seis meses para resolver según contempla la ley de subvenciones.