La Plataforma contra la MAT estudia elevar al Parlamento Europeo su denuncia contra el proyecto

Nuevo revés a la comarca dels Ports porque la línea de Muy Alta Tensión (la MAT) de Teruel hacia Morella ya cuenta oficialmente con la autorización administrativa de construcción y su declaración de utilidad pública publicada en el BOE. Ahora se abre el plazo oficial para que todos los afectados presenten alegaciones al proyecto.

La aprobación de esta línea que afecta a Portell, Cinctorres y Morella, cuyos ayuntamientos ya emitieron informes en contra en contra, da oficialmente el visto bueno y la autorización a la promotora Forestalia para su construcción.

Al proyecto también se ha opuesto la Dirección General de Política Territorial y Paisaje de la Generalitat, la empresa Renomar por as afecciones negativas a sus parques eólicos y la Plataforma por los paisajes de Teruel.

Las plataformas contra el proyecto ya interpusieron un contencioso administrativo por delitos medioambientales y prevaricación en el proceso de tramitación y esperan ahora la respuesta a su petición al juez que estudia la causa de paralizar del proyecto mientras no haya respuesta judicial. No descartan elevar sus denuncias al Parlamento Europeo. La Plataforma contra la MAT anuncia acciones legales y no descarta recurrir a a través de los grupos por representación política al Parlamento Europeo.