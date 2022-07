Peñíscola no aplicará la tasa turística

El alcalde de Peñíscola y diputado provincial del PP, Andrés Martínez asegura que la tasa turística que hoy ha comenzado a tramitarse en Les Corts “es un capítulo de ‘Juego de Tronos’, porque Ximo Puig debe aguantar en su sillón, en su trono, a costa de los turistas que vienen a la provincia de Castellón”. En este sentido, puntualiza que uno de cada cuatro turistas que vienen a Peñíscola “es valenciano, y los valencianos también van a tener que pagar ese injusto impuesto que no tiene sentido”.

Una tasa que, según anuncia Martínez, no va a adoptar ningún ayuntamiento gobernado por el PP, y matiza qué en su pueblo, en Peñíscola, han dicho que no a la tasa no solo el PP y los empresarios turístico, “sino hasta Compromís y el propio PSOE”.

Andrés Martínez asegura que la situación es delicada: “salimos de una pandemia y la inflación está por las nubes y por eso a los turistas hay que ponerles la alfombra. Sin embargo, con esta tasa, es posible que mañana mismo, algún turista decida no venir a Peñiscola o a algún otro destino de la Comunitat Valenciana”. El alcalde de Peñíscola lamenta que con este impuesto no se puedan recoger los resultados “del gran trabajo que se ha hecho en las ferias internacionales para captar turistas”.