Ortolá (VOX) sobre restaurar una cruz en el parque Ribalta: "es importante, no una prioridad"

Ya no hay tanta prisa, Antonio Ortolá, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castellón, ha afirmado que restaurar la cruz en el parque Ribalta "es importante, pero no una prioridad". Aún así, desde VOX no dejaran que pase el tiempo y aseguran que propondrán a su socio de gobierno, el Partido Popular, una reunión "lo más pronto posible pararedimir un acto que fue injusto, como bien ha dictado la justicia, con la máxima celeridad posible y con el menor coste de dinero público posible”, asegura Ortolá.

Mientras, desde el PP se muestran cautos e insisten en que no es un tema "prioritario", aunque sí que se trata. Los populares en todo momento no han afirmado que lo que se restaure en el parque Ribalta sea una cruz como VOX pretende, si no "un monumento en memoria de todas las víctimas de la violencia", ha afirmado la presidenta del PP de la capital de la Plana y alcaldesa, Begoña Carrasco.

Compromís presentará una moción para defender la retirada de la cruz

Compromís llevará al Pleno de junio una moción para defender la retirada del monumento a los caídos del Parque Ribalta, "así como los técnicos que hicieron un impecable procedimiento administrativo" ha declarado Ignasi Garcia, portavoz de la formación valencianista al Ayuntamiento Castelló. "Queremos dejar en evidencia que la sentencia judicial deja negro sobre blanco que la señora Carrasco engañó a la ciudadanía y generó crispación innecesaria porque que la retirada del monumento a los caídos no supuso en ningún momento un atentado contra la libertad religiosa" ha subrayado el portavoz.