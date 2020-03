Miles de manifestantes salen a la calle en Castellón por el Día Internacional de la Mujer

Miles de personas han marchado este domingo en Castellón con motivo del Día de la Mujer contra el acoso sexual y en defensa de una igualdad real desde el ámbito salarial al de los cuidados familiares.

En total, 3.500 personas participaron en una marcha que, como novedad, estrenó este año recorrido. La manifestación comenzó en la plaza Maria Agustina a las seis de la tarde y terminó en el Parque Ribalta, pasando por el estadio Castalia y sus alrededores. Un nuevo camino que según la organización, las mujeres de Asamblea 8 de Mazo, buscaba llegar a las calles más periféricas de la capital de la plana.

Sus participantes exhibían pancartas en las que se podían leer lemas como "La violencia de género no se debate, se combate", "No a los sesgos de género, no a los techos de cristal", "Nos queremos libres " o "No me quieras tanto y quiéreme mejor". Unas consignas que en una marea morada, finalizaban todo un fin de semana de actos y reivindicaciones en favor de la mujer. Actos en los que participaron también los partidos políticos del gobierno en Castellón, Psoe, Compromís y Podem.

Toda la provincia celebraba actos multitudinarios en este contexto, incluyendo el domingo pro la mañana una marcha en favor de los derechos de la mujer que reunió a más de 4.000 participantes, todas con el dorsal 803, fecha del día de la mujer. También múltiples actos culturales como artes escénicas en la calle, exposiciones y ciclos de cine.