Mas y Climent ven que las ayudas concedidas por el Gobierno debían de haber sido exclusivamente para el sector cerámico

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas, y el conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent, han asegurado que las ayudas aprobadas este martes por el Consejo de Ministros para los sectores gasintensivos "son insuficientes" y que deberían de haber sido exclusicamente para el sector cerámico.

Mas y Climent se han pronunciado así ante los medios durante la visita que han realizado a la empresa Porcelanosa al ser preguntados al respecto.

Mas ya subrayado que el clúster cerámico "no pasa sus mejores momentos por el aumento de los precios del gas", y por eso querían poner en valor a aquellas empresas como Porcelanosa "que están innovando, dentro de un nuevo paradigma del clúster cerámico, donde la transversalidad, la automatización y la digitalización están al orden del día".

"He encontrado unas instalaciones que no me esperaba desde la economía circular o la reutilización de los materiales, y esto hace que la producción sea más eficiente y, sobre todo, más limpia con el medio ambiente. Es un ejemplo a seguir", ha dicho la vicepresidenta del Consell.

Aitana Mas ha señalado que es importante apoyar al sector "en un momento complicado como el que está viviendo", y ha añadido que desde el Consell quieren seguir apostando por este sector, "poniéndolo en valor y reconociéndolo". Al respecto, ha recordado las ayudas que la Generalitat tiene previstas para el sector para 2023.

Respecto a las ayudas del Gobierno central, Mas ha subrayado que "no son suficientes". "Nos hubiera gustado que esas ayudas hubieran sido solo para el sector cerámico y no para todo el sector gasintensivo. Siempre hemos apostado por un modelo de ayudas más centrado en el de Italia, no obstante esperemos a saber cuál es la potencialidad de las ayudas, que nos hubiera gustado que hubieran sido un poco más contundentes para ayoyar a un sector que lo está pasando mal", ha dicho.

GARANTIZAR LA PRODUCCIÓN

Según la vicepresidenta, desde Porcelanosa les han expuesto que el precio del gas se ha incrementado un 15 por ciento respecto a sus costes de producción, "por lo tanto es el dato que más preocupa en el sector y también al Consell". "Lo que queremos es que nuestras empresas puedan garantizar su producción, que intenten no repercutir en el precio final al consumidor ese incremento de los costes de la energía y estamos todos expectantes en qué se materializan esas ayudas por parte del Gobierno central", ha apuntado.

"Siempre hemos dicho que desde la parte autonómica no podíamos asumir esta magnitud de ayudas que son necesarias para las empresas valencianas que se dedican al clúster de la cerámica", ha afirmado.

Por su parte, Rafael Climent ha indicado que la visita a Porcelanosa ha servido para poner en valor a esta "como paradigma de empresa del azulejo por todo lo que está haciendo". "Hemos de seguir la colaboración pública-privada entre Generalitat y el mundo empresarial, y vamos a seguir desde el diálogo continuo, viendo cuáles son las problemáticas y abordarlas dentro de las posibilidades que tiene cada una de las administraciones", ha asegurado.

Al respecto, ha dicho que la Generalitat ha hecho todo lo que ha podido ayudando vía préstamos desde el IVF, y ha añadido que seguirá apostando dentro de sus posibilidades.

Por otra parte, Climent ha destacado que las ayudas aprobadas por el Gobierno son importantes, "pero deberían de haber sido única y exclusivamente para el sector cerámico, y no para el conjunto del sector de todo el territorio español". "Aunque hay que ver la letra pequeña de la convocatoria, pensamos que no serán ayudas directas y taxativas para las necesidades que tiene el conjunto de las empresas del azulejo", ha significado.

LOBBY

"El sector siempre nos ha pedido a la Generalitat que ejerzamos de lobby en Madrid y en Bruselas, y eso es lo que hemos estado haciendo, planteando al Gobierno de España la realidad y las necesidades que han de abordarse, sin embargo el Gobierno no acaba de explotar, y estuvimos valorando la posibilidad de hacer una demanda en la última reunión que tuvimos con el sector de unos 1.500 millones de euros exclusivamente para el sector", según Climent.

"Ahora tenemos 950 millones y son para repartir en el conjunto de las empresas gasintensivas. Vamos a ver qué toca al mundo empresarial del azulejo, sin perder de vista que hay otros sectores que tienen la misma problemática y hemos de estar en contacto con el Gobierno porque no aparace el sector de acabados en lo que ha aprobado el Consejo de Ministros", ha dicho.

Al repecto, el conseller ha explicado que tiene pendiente una conversación con el nuevo secretario de Estado "para ver si pueden hacer una fe de erratas e incluir ese sector y pedir en un futuro no demasiado lejano que el Gobierno vaya implementando esas ayudas porque las vemos insuficientes en estos momentos".

"Tengo mucha confianza en el mundo empresarial valenciano y espero que, desde la máxima esperanza que hemos de generar desde las instituciones, las empresas sigan produciendo aquí y no abordemos una deslocalización", ha afirmado Climent.

"Vamos a seguir dialogando desde la Generalitat con este y otros sectores para ver cómo podemos abordar soluciones desde aquí y seguir presionando para ayudar a nuestras empresas. Al final toda la presión que estamos haciendo con el Gobierno no está dando los resultados que deseamos, por lo que hemos de seguir reivindicando para que vean la importancia del sector", ha concluido.