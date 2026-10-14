Más de 20 empresas se interesan por las obras del nuevo Hospital General de Castellón

LEER MÁS El nuevo Hospital General de Castellón encara su construcción con una inversión de más de 470 millones de euros

Un total de 24 empresas del sector de la construcción han mostrado interés en ejecutar las obras del nuevo Hospital General Universitario de Castellón, después de la publicación de la licitación por parte de la Conselleria de Sanidad.

Durante la mañana de este miércoles, se ha realizado una visita técnica al emplazamiento, guiada por el Servicio de Infraestructuras y Mantenimiento del centro sanitario. El recorrido ha permitido a las empresas conocer las características de los terrenos donde se levantará el futuro hospital, las instalaciones de conexión y las estructuras hospitalarias existentes que podrían verse afectadas por las obras, entre otros aspectos técnicos y arquitectónicos.

Una inversión de más de 474 millones de euros

La Conselleria de Sanidad publicó el pasado mes de septiembre la licitación de las obras del nuevo Hospital General de Castellón, con un presupuesto de 474.426.425,2 euros. El plazo para presentar ofertas finalizará el próximo 3 de noviembre de 2026, según recoge la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El nuevo complejo hospitalario se construirá sobre una parcela de 31.614 metros cuadrados, que se sumarán a los 35.587 metros cuadrados que ocupa el actual centro sanitario. En conjunto, la actuación permitirá prácticamente duplicar la dotación asistencial.

El proyecto contempla una superficie construida de más de 140.000 metros cuadrados y un plazo de ejecución de 60 meses, es decir, cinco años.