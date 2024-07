Malestar en el comité de alcaldes 'El fuego no entiende de lindes' con la reunión entre el Consell y el Gobierno de Aragón

El comité de alcaldes 'El fuego no entiende de lindes' han expresado su malestar ante la reunión celebrada por el Gobierno de Aragón y la Generalitat Valenciana en El Toro. Un encuentro que las organizaciones plantean para coordinar la prevención de incendios forestales en ambas regiones.

Sin embargo, alcaldes y alcaldesas de 35 municipios de la provincia de Teruel y la de Castellón, ya habían abordado el tema en una reunión celebrada el 15 de junio en Montanejos bajo el lema “el fuego no entiende de lindes”, y consideran esta nueva reunión más una acción de cara a la opinión pública que una medida preventiva efectiva.

Los representantes municipales destacan la falta de cortesía política y se preguntan por qué esta reunión no se celebró antes, dado que ya estamos en plena campaña de incendios y los responsables han tenido un año en sus cargos para coordinarse. Critican que no se haya contado con ellos para este encuentro inicial, viendo esto como una acción oportunista y no como un esfuerzo real por diseñar una estrategia conjunta.

Los alcaldes continuarán sus esfuerzos en una próxima reunión el 13 de julio en Mora de Rubielos, esperando mayor colaboración de las autoridades.

Comunicado de la plataforma 'El fuego no entiende de lindes'

Hemos visto en el día de hoy, no sin sorpresa, cómo el Gobierno de Aragón y la Diputación de Castellón se ponen las pilas en eso de coordinarse con territorios limítrofes que son permeables ante la posibilidad de la propagación del fuego.

Anuncian para hoy jueves, día 4 de julio, una reunión de trabajo en El Toro, dónde los máximos responsables en Aragón de la prevención en materia de incendios forestales se desplazan a la Comunidad Valenciana, la nota es tan escueta que no sabemos quiénes serán los representantes de la Comunidad Valenciana en la reunión, únicamente conocemos que aparece en la agenda de la presidenta de Dipcas.

Existiendo foros ya creados y planteado el tema de forma transversal en el encuentro de alcaldes celebrado en Montanejos, el pasado día 15,bajo el lema “el fuego no entiende de lindes”, más que una acción propositiva, más parece una acción preventiva, no del fuego, sino de la opinión pública.

La verdad es que desde que el pasado día 15 de junio en Montanejos se reunieron una treintena de alcaldes y alcaldesas de la faja fronteriza entre Teruel y Castellón para con la mejor de las intenciones y con una profunda vocación de servicio al territorio y sus habitantes, y reflexionar sobre los riesgos de los que el rico patrimonio del paisaje es objeto, al menos “el fuego” está sobre la mesa. Con ese objetivo se diseñó un segundo encuentro previsto para el próximo 13 de julio en Mora de Rubielos. Esa causalidad ha abierto agendas y lo que no ha podido ser en invierno será en verano, qué lástima no habernos reunido antes los alcaldes.

De las autoridades del gobierno de Aragón, comunidad valenciana y Dipcas esperemos que sirva para diseñar una estrategia conjunta que venga a minimizar los riesgos que este territorio tiene en materia de incendios con acciones en cuanto a prevención que sean eficaces.

Hay que preguntarse por qué el 4 de julio de 2024, cuando ya llevan en sus cargos un año, y han tenido tiempo suficiente para reunirse antes de que estemos inmersos de lleno en la Campaña de Incendios, no lo han hecho.

Esto es ¿imprevisión? ¿ ir a remolque de las iniciativas municipales preocupadas por el asunto? ¿ querer hacerse una foto sin más y sin acciones concretas para entorpecer el trabajo de los responsables municipales que estamos en el territorio? ¿ O por el contrario hay una plan conjunto de acciones Aragón-Valencia para este territorio en materia de prevención?

Sea como sea la verdad es que dar la espalda a los responsables municipales, alcaldes y alcaldesas de los diversos municipios es una falta de cortesía política y dice bien poco de lo que es importan los ayuntamientos fuera de su rédito político en cada momento.

Para este encuentro inicial no han contado con el municipalismo, solo se explica si es para iniciar una hoja de ruta, en otro caso, la explicación la debemos de buscar en el cesto del disparate y el oportunismo.

El próximo día 13 en Mora de Rubielos los alcaldes de las zonas seguiremos avanzando, sería ideal que todos nos acompañaran.