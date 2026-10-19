Lexus Castellón cede un vehículo a la UJI para acercar el ejercicio físico a pacientes con cáncer de toda la provincia

La Cátedra de Actividad Física y Oncología «Fundación José Soriano Ramos» de la Universitat Jaume I contará con un vehículo cedido por Lexus Castellón para facilitar los desplazamientos de sus profesionales por los distintos municipios de la provincia.

La iniciativa busca mejorar la movilidad de los entrenadores y especialistas que desarrollan programas de ejercicio físico adaptado para personas con cáncer, tanto durante los tratamientos oncológicos como en las fases posteriores de recuperación.

El acuerdo ha sido suscrito por el rector de la UJI, Jesús Lancis; la vicerrectora de Transferencia, Innovación y Emprendimiento, Maria Luisa Flor Peris, y el gerente de Lexus Castellón, Javier Arrando.

Actualmente, alrededor de 450 pacientes participan en los programas vinculados a la Cátedra, que incluyen ejercicio físico durante y después de los tratamientos, proyectos de investigación, prehabilitación y recuperación funcional adaptada a diferentes tipos y fases de la enfermedad.

El director de la Cátedra, Eladio J. Collado Boira, ha destacado que uno de los principales objetivos del proyecto es garantizar que las personas puedan acceder a estos programas independientemente de dónde residan.

«Uno de nuestros principales objetivos ha sido siempre acercar el ejercicio físico a las personas, independientemente de dónde vivan», ha señalado. En este sentido, ha recordado que la dispersión geográfica de Castellón obliga a los profesionales a desplazarse diariamente para atender a los distintos grupos de pacientes.

«Nuestros profesionales se desplazan cada día para que sean los programas los que se acerquen a los pacientes y no al contrario», ha afirmado Collado Boira, quien ha añadido que disponer de este vehículo «nos ayuda enormemente a mantener y ampliar este modelo».

La colaboración de Lexus Castellón se enmarca en una iniciativa de responsabilidad social empresarial vinculada al territorio, con el objetivo de respaldar proyectos que repercutan directamente en la salud y la calidad de vida de las personas.

Desde su creación, la Cátedra de Actividad Física y Oncología de la UJI combina asistencia, investigación y formación para trasladar la evidencia científica sobre los beneficios del ejercicio físico en oncología a programas accesibles y supervisados por profesionales especializados.