L´Ajuntament de Vila-real rep 14 sol-licituts per a accedir a les ajudes de l´oci nocturn

L'Ajuntament de Vila-real ha rebut un total de 14 sol•licituds per a accedir a les ajudes directes dirigides als establiments d'oci nocturn com a pubs i discoteques, un dels sectors més castigats pel tancament i les restriccions derivats de la pandèmia.

Una vegada finalitzat el termini de deu dies naturals establit en les bases d'aquesta convocatòria de subvencions, la Regidoria d'Economia ha comptabilitzat 14 peticions, que ara hauran de ser revisades i analitzades per a confirmar quines compleixen els criteris de concessió.

Aquesta línia d'ajudes directes, dotada amb 50.000 euros, va ser un dels compromisos adquirits pel consistori amb els empresaris d'hostaleria i oci de la ciutat, en el marc del diàleg i la col•laboració que l'equip de govern manté amb aquest sector per a tractar d'ajudar, en la mesura de les possibilitats del consistori, a pal•liar els efectes de la covid-19 en la seua activitat.

Així mateix, l'edil d´Economía, Xus Madrigal, ha avançat que, encara que es va establir una ajuda fixa de 3.000 euros per cada negoci beneficiari de les ajudes, a més d'un plus d'un 20% per a les discoteques, la previsió és que finalment cada local reba una quantia superior.