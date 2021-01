L'Ajuntament de Vila-real promou ajudes directes per al sector de l'hostaleria i l'oci

Encara que la situació econòmica de l'Ajuntament no és solvent per a poder ajudar a aquests sectors, l'alcalde José Benlloch, en una reunió mantinguda aquest matí amb els respresentants dels negocis, si que s'ha compromés a ajudar a tramitar tot tipus d'ajudes que oferisquen les institucions, tant l'autonòmica com la provincial, “encara que hàgem de posar alguns diners, els ajudarem”apunta el primer edil.

Tant la institució municipal com els hostalers han arribat a acords en una reunió que ha tingut lloc aquest matí, i entre aqueixes ajudes estan la reducció o eliminació del pagament de l'IBI, en el cas de locals propis i fins que passe la situació, i a més es manté l'exoneració de la taxa de terrasses, almenys durant tot l'any 2021 i l'Ajuntament s'adhereix al pla Resisteix.

De fet l'ajuntament crearà una oficina d'assessorament ajudar els empresaris a gestionar aquestes mesures.

Aquest matí, empresaris i treballadors de l'hostaleria i l'oci s'han concentrat a les portes de l'ajuntament i s'han manifestat pels carrers cèntrics de la població com a mesura de protesta al tancament temporal dels seus negocis.