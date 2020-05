José Benlloch matiza ahora que el comercio de Vila-real sí merece entrar en Fase 1

El alcalde de Vila-real decía este mediodía en Más de Uno de Onda Cero que Vila-real no estaba preparada para pasar de fase. Ahora, el primer edil ha querido puntualizar esta afirmación: asegura que en sus declaraciones no se refería a la reactivación comercial sino a las instalaciones que dependen del Ayuntamiento.

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha mandado un comunicado para aclarar las declaraciones que hacía este mediodía en Onda Cero sobre la entrada de la fase 1 en el municipio.

Al ser preguntado por si la ciudad estaba preparada para la siguiente fase, el primer edil respondía con un rotundo "no". Algo que ha tenido que aclarar horas después, cuando matizaba que en ningún momento se refería a la reactivación comercial sino que su intención era transmitir prudencia en las instalaciones municipales, tanto culturales como deportivas o administrativas.

Esto era lo que rezaba el comunicado a los medios de comunicación:

1. No compete al Ayuntamiento de Vila-real decidir si el municipio accede a la fase 1 de desescalada, un avance que, en cualquier caso, considero que sería positivo para el comercio y la economía local, que necesita retomar la actividad cuanto antes, con todas las medidas de prevención correspondientes. Así lo hemos demostrado desde el equipo de gobierno, con decisiones de cara a esta fase 1 de la desescalada, como la ampliación de las terrazas, la supresión de las tasas por terrazas, mercados y quioscos o reactivando el mercado ambulante de alimentación y productos de primera necesidad.

2. Cuando he manifestado mis dudas sobre la entrada en una nueva fase de desescalada y he remarcado la necesidad de prudencia me refería a la reapertura de las instalaciones culturales, deportivas, administrativas, etc., que dependen del Ayuntamiento. En ningún momento he hecho referencia al comercio o la hostelería que, al igual que la industria que ya lo ha hecho,

es muy importante que retomen la actividad de nuevo cuanto antes y desde el Ayuntamiento de Vila-real estaremos a su lado.

3. En relación a las decisiones que competen al consistorio he explicado que seremos prudentes y no tendremos prisa para reabrir instalaciones colectivas por una cuestión de prevención y responsabilidad.