Generalitat reubicarà als usuaris de Sant Llorenç davant el tancament irrevocable

L´Ajuntament ha arribat a un acord unànim de tots els partits polítics per fer costat a les famílies dels usuaris.

La conselleria d'Igualtat compleix amb el tancament de la residència per un informe d'inspecció, que segons el consell detecta fins a 15 incompliments de la normativa, entre ells mancada de mesures de seguretat contra incendis, falta de pràctiques que poden posar en risc a l'atenció o tracte degradant als usuaris, segons han destacat fonts del govern valencià a aquesta emissora. Són mancades que queden reflectides en a aquest informe d'inspecció realitzat en la pròpia residència.

El secretari autonòmic d'Igualtat i Diversitat, Rubén Sancho aclareix que conselleria sol es remet a complir amb l'informe, resultat del qual porta a interposar una denúncia de més de 100.000 euros i el tancament d'un any del centre. Segons Sancho, conselleria tan sols compleix amb el que li transmet el resultat de la inspecció i brinda als familiars la possibilitat de reubicar als usuaris.

La Plataforma assegura en Onda Cero que es mostren inquiets per la seguretat dels seus familiars i per la reubicació dels usuaris a altres centres. El director general d'Infraestructures, Enric Juan qui s'ha compromés amb les famílies a buscar solucions factibles en altres residències. S'està estudiant cada cas en particular.

L'Ajuntament de Vila-real, en junta de portaveus extraordinària ha arribat a un acord unànim de tots els partits polítics per a fer costat a les famílies dels usuaris en aquesta situació. Per la seua part l'alcalde també està en contacte amb la conselleria quant a aquest assumpte.