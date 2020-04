Els centres educatius detecten problemes d'absentisme escolar durant el confinament

L´Ajuntament de Vila-real investiga els casos d´algunes famílies que no estan seguint la programació educativa, ni estan en contacte amb els seus centres.

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha mantingut hui una reunió telemàtica amb els 19 directors de centres tant públics com conertats, qui li han traslladat algunes problemàtiques puntuals en relació a l'absentisme escolar, després d'haver detectat casos d'algunes famílies que no estan seguint la programació educativa ni estan en contacte amb els seus centres; davant aquesta preocupació manifestada pels docents, l'alcalde decidit redefinir el pla municipal d'absentisme escolar per a adaptar-lo a la nova realitat de la formació a distància.

El consistori va a iniciar una investigació d'aquests casos en els quals els alumnes no estan seguint les classes ni la formació de manera telemàtica perquè “volem saber el motiu, ja que des de l'Ajuntament hem estat treballant en les últimes setmanes per a proporcionar mitjans electrònics a les famílies que els necessitaven per a poder continuar amb el curs de manera telemàtica”, ha explicat l'alcalde.

El primer edil ha especificat que es tracta de casos puntuals, ja que majoritàriament les famílies estan complint amb el programa docent. A més a més remarca que s'activaran, si són necessàries, les mesures corresponents a través de la Policia Local o els tècnics d'Educació i Serveis Socials per a investigar i conéixer les causes d'aquest absentisme.